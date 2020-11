Space Jam, i fan celebrano il 24° anniversario dall'uscita del cult con Michael Jordan

Nel 1996 usciva nelle sale Space Jam, film che diventerà successivamente un cult degli anni '90, con protagonista assoluto Michael Jordan e il gruppo animato dei Looney Tunes. E nonostante il sequel in arrivo con LeBron James, il primo film rimarrà nei cuori degli spettatori che hanno amato la partita di basket più divertente di sempre.

Tuttavia Space Jam 2 potrebbe davvero sorprendere i fan, come dichiarato da Jeff Bergman, doppiatore di Silvestro e del gallo Foghorn Leghorn:"Prima di tutto questo è il mio primo grande progetto cinematografico, quindi di per sé è fantastico. Il fatto che sia Space Jam 2 e LeBron James. Devo dirvelo, penso che quel film sarà sensazionale, veramente forte. Ovviamente non posso dire nulla in questo momento fino a quando non rilasceranno informazioni, ma posso solo dire questo: alla gente piacerà davvero. Ci sono un sacco di cose lì dentro che saranno davvero fantastiche".



Space Jam uscì nel 1996, diretto da Joe Pytka. Realizzato con tecnica mista, unisce attori in carne ed ossa con personaggi animati della Warner Bros., i Looney Tunes, capitanati da Bugs Bunny; quest'ultimi si trovano a dividere la scena con alcuni dei più grandi giocatori della NBA.

Il film si svolge nel periodo del primo ritiro di Jordan dall'NBA, tra il 1993 e il 1995, prima di lasciare la parentesi nel baseball e tornare a giocare nel campionato professionistico di pallacanestro più prestigioso al mondo.

Al film parteciparono anche diversi attori di Hollywood; una star come Bill Murray confessò che Jordan non lo invitava alle partite sul set.

Per saperne di più sul sequel potete scoprire tutti i dettagli di Space Jam 2, con LeBron James.