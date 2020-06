Space Jam, Bill Murray:'Michael Jordan non m'invitava alle partite sul set'

The Last Dance ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e in Italia è disponibile su Netflix. All'interno della docuserie che racconta la trionfale stagione 1997-1998 dei Chicago Bulls e di Michael Jordan, si fa riferimento anche al Jordan Dome, un campo da basket che MJ fece costruire a Warner Bros. durante la lavorazione di Space Jam.

All'interno di The Last Dance si vedono brevi spezzoni di partitelle nel campo di Jordan con altre star dell'NBA che parteciparono alla pellicola, tra cui Reggie Miller, Charles Oakley e Patrick Ewing. Il grande assente? Ovviamente Bill Murray.

La star era uno dei pochi attori in carne ed ossa del film, ad eccezione dei cestisti coinvolti nel film. Tuttavia pare che Jordan non abbia mai invitato Murray a giocare una partitella nel Jordan Dome, come scherzosamente ha ricordato l'attore al podcast Flying Coach With Steve Kerr and Pete Carroll.



"Non riuscivo a credere che avessero davvero costruito quel campo da basket, era di dimensioni reali. Hanno preso quest'intera area e hanno costruito quest'edificio per un film, con una sala pesi, una meravigliosa pavimentazione ed era divertente trascorrere il tempo lì. Non mi hanno mai invitato a giocare ma era divertente vederli in azione. Non credo che le mie scarpe fossero abbastanza nuove".

L'attore ha proseguito:"Erano terribilmente bravi, ed è stato bello vedere tutte queste persone diverse, c'erano giovani, adulti, persone che avevano già smesso di giocare. Tutte queste persone diverse giocavano insieme ed era una situazione piuttosto unica. Era semplicemente bello vedere i match, ero un fan".

Bill Murray ha spiegato che nessuno si ricorda del suo assist vincente in Space Jam, in un momento clou del film, che vede Michael Jordan giocare una partita di pallacanestro al fianco dei Looney Tunes. Per quanto riguarda il sequel, su Everyeye trovate tutte le novità su Space Jam 2.