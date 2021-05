Space Jam: A New Legacy, la produzione è terminata: la conferma in un post

Kevin Martel, uno degli animatori che ha lavorato a Space Jam: A New Legacy ha pubblicato un post sui social che conferma la fine della produzione del film con protagonista la star dell'NBA, LeBron James, insieme ai Looney Tunes. Il film è il sequel del grande successo del 1996 con Michael Jordan impegnato in un match di basket molto particolare.

In Space Jam: A New Legacy, LeBron James ricopre il ruolo che in passato è stato di Michael Jordan, con l'ingresso della star Marvel, Don Cheadle, nel ruolo del villain Al G Rhythm.

"Essendo LeBron ho solo pensato 'Ehi, è fantastico'. Per interpretare questo personaggio davvero innovativo, di cui non so nemmeno quanto posso parlare, o quello che sai. Ma ho solo pensato che sarebbe una bella storia di famiglia con LeBron e un bel personaggio da interpretare davanti a lui" ha dichiarato Cheadle.



Il merchandising è già iniziato e potete già scoprire i Funko Pop di Space Jam 2, che i fan aspettavano da tempo.

Space Jam: A New Legacy comprende nel cast anche Sonequa Martin-Green e Dom James. Le star dell'NBA e della WNBA incluse in questo film sono Damian Lillard, Draymond Green, Chris Paul, Chiney Ogwumike, Nneka Ogwumike, Diana Taurasi, Klay Thompson e Anthony Davis.

Diretto da Malcolm D. Lee e scritto da Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler e Terence Nance, Space Jam: A New Legacy arriverà nelle sale in estate.



Scoprite tutte le novità sul film di Space Jam con LeBron James.