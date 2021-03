Space Jam: A New Legacy, una petizione chiede il reintegro di Pepé la Puzzol

Come sappiamo, a causa di quella che è stata considerata dalla produzione "una scena sessista", l'amatissimo Pepè la Puzzola non sarà presente nell'atteso Space Jam: A New Legacy di Malcolm D. Lee, sequel del cult anni '90 che vede protagonista LeBron James al posto di Michael Jordan in una nuova e fantastica avventura.

Più nello specifico, stando a chi di dovere, il personaggio dei Looney Tunes "sarebbe colpevole di glorificare la cultura dello stupro", e questo a causa di una scena girata per il film di Lee dove Pepé tenterebbe di conquistare una ragazza senza il suo consenso. Non solo non comparirà nel film, dunque, ma sarà ritirato anche dal franchise animato e non comparirà mai più in nessun progetto futuro della Warner Bros. a tema Looney Tunes.



Questo ha portato a un forte contraccolpo social ai danni della Warner e di questa decisione descritta come esagerata, e alla fine è arrivata anche la classica petizione via Change.org che chiede il reintegro di Pepé la Puzzola nel film e in generale nel franchise dei Looney Tunes. In verità ne esistono già diverse, di petizioni per Pepé, ma la più popolare è quella che ha già raggiunto 1000 firme con un obiettivo di 1500.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.