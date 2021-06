Space Jam: A New Legacy, il nuovo spot con i protagonisti di Inside the NBA!

aNelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo spot tv di Space Jam: A New Legacy insieme al team di Inside the NBA. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny 'The Jet' Smith e Charles Barkley sono tutti volti molto noti per gli appassionati di basket. In questa occasione conversano con Bugs Bunny e LeBron James mentre si preparano alla nuova sfida.

Nel video Shaq fa una battuta su come Barkley non sia all'altezza della Tune Squad di questa generazione. Si tratta di un momento davvero epico per tutti i fan dei Looney Tunes e dell'NBA. Le nuove foto ufficiali di Space Jam: A New Legacy vedono i Looney Tunes invadere Batman, Matrix e Mad Max.



Ecco la sinossi ufficiale di Space Jam: A New Legacy:"Benvenuti a Space Jam 2! Il campione NBA e icona globale LeBron James intraprende un'avventura epica insieme all'intramontabile Looney Tune, Bugs Bunny, con l'evento a tecnica mista Space Jam: A New Legacy, del regista Malcolm D. Lee, e un innovativo team composto da Ryan Coogler e Maverick Carter. Si tratta di un mashup di due mondi che svelerà fino a che punto i genitori si spingeranno per relazionarsi con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom sono intrappolati in uno spazio digitale da un'intelligenza artificiale, LeBron deve riportarli a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei Looney Tunes notoriamente indisciplinati alla vittoria sui campioni digitali dell'AI: un elenco potenziato di star professionistiche del basket come non le avete mai viste prima. Tunes contro Goons, la sfida più complicata della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio e farà luce sul potere di essere sé stessi".



Su Everyeye potete seguire tutte le novità su Space Jam: A New Legacy.