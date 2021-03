Space Jam: A New Legacy, LeBron James e i Looney Tunes in cover su Entertainment Weekly

Per il leggendario LeBron James, intervistato in esclusiva da Entertainment Weekly per il first look ufficiale dell'attesissimo Space Jam: A New Legacy, la minacciosa The Goon Squad del film è probabilmente "la migliore squadra di basket mai assemblata", per quella che ha definito "la partita più importante che abbia mai giocato".

La storia del sequel diretto da Malcolm D. Lee vede James nel ruolo di James pronto a imbarcarsi in una missione per salvare il figlio e anche se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle). Storia diversa, soluzioni simili, alla fine.

Alla produzione Ryan Coogler (Creed, Black Panther), alla sceneggiatura lui e il fratello Keenan, che grazie al tempo di gestazione prolungato causa covid sono riusciti insieme a trovare la giusta dimensione a un film davvero atteso. Lo dice proprio Coogler: "L'idea generale era l'esame di paternità di James e di come questa potesse essere specifica per lui". E James nella realtà è padre di tre figli, dunque ne sta qualcosa.

Ad ogni modo, James ha difficoltà a relazionarsi con il figlio Dom, che sembra molto più interessato a creare giochi anziché giocarli. Quando le sue abilità tecniche attirano poi l'attenzione di un umanoide in CGI chiamato AI G Rhythm (Cheadle), il duo padre-figlio viene risucchiato nel Server-verse d'intrattenimento della Warner 3000, con questa malvagia IA intenzionata a rapire Dom per accaparrarsi un po' di follower Instagram di James (80 milioni nella realtà).

Quale migliore soluzione per risolvere la faccenda se non una partita a Basket? E così James raduna i Looney Tunes per sconfiggere la formidabile Goon Squad formata da un roster potenziato di professionisti dell'amatissimo sport. Ad ogni modo, quando James viene risucchiato nel WB Server, incontrerà tante proprietà dello studio, da Mad Max a Casablanca, ma anche Matrix o Wonder Woman, rendendo il film un'evoluzione spontanea e attuale del primo Space Jam che incontra forse un po' di Ready Player One. Ma solo un po', perché i Tunes sono i veri protagonisti insieme a James.

Space Jam: New Legacy uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio 2021.