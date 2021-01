Space Jam 2, The Conjuring 3, il nuovo Clint Eastwood: quanti film nel trailer HBO Max!

Warner Bros., tramite il servizio di streaming HBO Max, ha pubblicato nelle scorse ore un video promozionale nel quale si intravedono i first look di tantissimi titoli in arrivo nel corso del 2021.

Dopo il focus incentrato su The Suicide Squad e il film del Monster-Verse Godzilla v Kong, passiamo in rassegna in questa sede anche tutti gli altri titoli mostrati nel filmato promozionale, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo.

Intitolato 'Same Day Premieres', il video mostra alcune sequenze di King Richard, biopic sul padre di Serena e Venus Williams interpretato da Will Smith, del thriller The Little Things con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek, di Who Wish Me Dead, il nuovo film di Taylor Sheridan con Angelina Jolie e Cry Macho, il nuovo film di e con Clint Eastwood; inoltre, si possono intravedere anche immagini tratte da Judas and the Black Messiah, il prequel de I Soprano intitolato The Many Saints of Newark e The Conjuring 3, nonché il nuovo film di James Wan Malignant.

Ruba la scena il nuovo teaser di Space Jam 2, che vede la star LeBron James e l'iconico capobanda dei Looney Tunes Bugs Bunny guardare qualcosa fuori campo con aria piuttosto sbalordita.

E' indubbio che line-up della Warner Bros. per il 2021 promette di fare faville, anche se al momento non si placano le polemiche relative al nuovo modello distributivo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.