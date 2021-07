Space Jam 2, lo speciale orologio realizzato per LeBron James: il prezzo è folle!

Warner Bros. Consumer Products e Kross Studio hanno collaborato ad un nuovo set di orologi da collezione di fascia alta per celebrare l'imminente uscita nei cinema e su HBO Max di Space Jam: A New Legacy il prossimo 16 luglio. L'orologio in edizione limitata - solo 10 pezzi - è sviluppato e prodotto completamente internamente da Kross Studio.

Per avvicinarvi a Space Jam 2 potete godervi una celebre scena di Matrix nel nuovo video con LeBron James. Space Jam: A New Legacy Collector Set include un orologio Tourbillon calibro Hz di fascia alta KS 7'000 e una struttura da basket interattiva. Secondo un comunicato stampa ufficiale, la collezione combina 'basket, orologeria, arte e Looney Tunes'.



Le specifiche dell'orologio includono un cinturino in pelle di vitello blu intenso e un cinturino in gomma arancione abrasa al laser pensato per replicare un pallone da basket, oltre ad un movimento meccanico a carica manuale dotato di un barilotto sovradimensionato, che può fornire una riserva di carica per 5 giorni.

Nel frattempo il quadrante mostra ogni membro del Dream Team dei Looney Tunes, inclusi Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Marvin il Marziano, Yosemite Sam e Taz.

Altri dettagli a tema basket sono una lancetta delle ore che si trasforma nella lunetta per il tiro libero, mentre le ore e i minuti dell'orologio sono stati fissati su un meccanismo di visualizzazione periferico che orbita a 360° attorno al Tourbillon. Ma il prezzo? 'Soltanto' 100.000 dollari.



