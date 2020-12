Space Jam 2: primo sguardo a Bugs Bunny nell'atteso sequel con LeBron James

Space Jam: A New Legacy inizia a svelare le proprie carte e in un nuovo evento promozionale è apparso persino l'inimitabile Bugs Bunny, un personaggio che tornerà sicuramente sul campo da gioco insieme a LeBron James.

Durante una presentazione durata ben 6 ore al CCXP Worlds brasiliano, i fan hanno potuto dare uno sguardo al sensazionale Space Jam 2. Sebbene non sia ancora disponibile un vero e proprio trailer, nel panel virtuale c'è stata una sequenza con protagonista Bugs Bunny, intento a guidare in maniera spericolata tra gli studi di Warner Bros. Non sono mancati i ringraziamenti agli spettatori lusofoni e di fatto il design mostrato potrebbe essere proprio quello che verrà usato per il film.

Ancora una volta si tratterà di una produzione a tecnica mista, con riprese live action e personaggi animati che interagiscono con il mondo reale. Una formula che si è dimostrata vincente nel primo Space Jam, diventato un vero fenomeno culturale anche grazie alla partecipazione di Michael Jordan.

Starà a LeBron James raccogliere l'eredità del grande campione e far divertire i fan di tutte le età. Vi ricordiamo che A New Legacy uscirà nel 2021 e farà parte delle produzioni Warner Bros che usciranno sia su HBO sia al cinema. Per saperne di più vi rimandiamo allo speciale su Space Jam 2.