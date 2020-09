Space Jam 2 è sensazionale: parla il doppiatore dei Looney Tunes

Tra i titoli più attesi del 2021 dal pubblico, Space Jam 2: A New Legacy è sicuramente tra i primi posti. Dopo il successo dell'iconico film a tecnica mista del 1996 con protagonista la star dell'NBA Michael Jordan, Warner è pronta a riportare i Looney Tunes sul grande schermo insieme ad un altro idolo del basket americano, LeBron James.

E Jeff Bergman, doppiatore di Silvestro, Taddeo e Foghorn Leghorn, ha parlato in termini entusiastici del film, definendolo 'sensazionale':"Prima di tutto, questo è il mio primo grande progetto cinematografico, quindi di per sé è fantastico. Il fatto che sia Space Jam 2 e LeBron James, devo dirtelo, penso che quel film sarà sensazionale. Stupirà le persone, è davvero fantastico. Non posso, ovviamente, dire nulla in questo momento fino a quando non rilasciano dichiarazioni, ma posso solo dire questo: alla gente piacerà davvero. Ci sono molte cose lì dentro che penso saranno davvero fantastiche".



Bergman prosegue entusiasta:"Sono così onorato di farne parte perché è qualcosa di davvero speciale per me, perché ho incontrato Mel Blanc quando ero appena uno studente universitario e stava tenendo una delle sue lezioni. Questo ha davvero dato inizio alla traiettoria della mia carriera di artista. Incontrarlo ha davvero cambiato tutto. Quindi lo porto sempre con me".

Nel cast vocale del film ci saranno anche Eric Bauza, Kath Soucie, Bob Bergen e Fred Tatasciore. Del cast live action faranno parte Don Cheadle, Sonequa Martin-Green e Ceyair J. Wright.

Scoprite LeBron James con la nuova casacca di Space Jam mentre i primi oggetti del merchandising del film sono già in vendita.