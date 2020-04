Space Jam 2, rivelati il titolo e il poster del sequel con LeBron James

Space Jam 2 dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche a luglio 2021, ma finora non avevamo ancora un titolo ufficiale. Ora però, le cose sono cambiate. Scopriamo insieme come si intitolerà la pellicola con protagonista LeBron James, e vediamo anche il nuovo, spaziale poster.

Con un video su Instagram e una caption decisamente concisa (una serie di emoji), il campione dell'NBA LeBron James ha rivelato il titolo dell'atteso sequel.

Space Jam: A New Legacy, si legge sul suo cappellino, denominazione che viene confermata anche dal poster con il logo diffuso dal nuovo account di Instagram dedicato al film (e che potete vedere, come sempre, in calce alla notizia).

Da quel che sappiamo finora sul film diretto da Malcolm D. Lee (Roll Bounce, Scary Movie 5) e scritto dal regista di Black Panther, Ryan Coogler, il giocatore dovrà vedersela non solo contro il villain interpretato da Don Cheadle (Iron Man 2, Avengers: Infinity War), ma anche con diversi personaggi poco raccomandabili come Pennywise, The Mask, la Strega Cattiva Dell'Ovest e... Voldemort.

Intanto, dal lato NBA, oltre a LeBron James, a prendere parte alla pellicola saranno anche Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson e le star della pallacanestro femminile Diana Taurasi, Nneka Ogwumike e Chiney Ogwunke. Sarebbero però attese le partecipazioni di altre star del basket non ancora annunciate.

Insomma, Space Jam 2 sarà presto realtà.