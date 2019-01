Space Jam 2, il regista Terence Nance: 'Il film sconvolgerà ogni cosa'

Non sono molte le notizie trapelate finora sul sequel di Space Jam, film del 1996 che vedeva riuniti nella stessa pellicola la squadra dei Looney Tunes e il cestista Michael Jordan. A distanza di un paio di mesi è intervenuto il regista Terence Nance a riaccendere l’hpye dei fan con una dichiarazione che non lascia spazio a fraintendimenti.

Prodotto da Ryan Coogler (Creed – Nato per combattere, Black Panther), in Space Jam 2 il campione NBA LeBron James raccoglierà l’eredità lasciata da Jordan in una nuova avventura con i simpatici protagonisti animati della Warner Bros. La creatività esplosiva del filmmaker del secondo capitolo, venuta fuori lo scorso anno con la produzione targata HBO Random Acts of Flyness, sarà di certo un ingrediente fondamentale nel corso della nuova storia.

Avvicinato dai microfoni di VICE nella passata stagione, il regista, pur rimanendo nell’alveo del non detto, si è sbilanciato a proposito delle potenzialità del nuovo corso che il film potrà intraprendere:

“Sono abbastanza sicuro che sconvolgerà tutto. Sono entusiasta all’idea di quel che potrebbe essere. Space Jam è un’opportunità davvero unica perché LeBron James è il miglior giocatore di basket sul pianeta ed un giocatore unico nella sua generazione. Chiunque sarà il più grande giocatore di basket della prossima generazione non sarà probabilmente anche un grande attore. Crescendo come animatore, uno che ama disegnare, non posso che essere super entusiasta di lavorare al progetto, imparando ancora di più e portando ciò che ho appreso dal punto di vista dell’innovazione dei media”.

Girato nello stato della California, Space Jam 2 dovrebbe avere un budget stimato intorno ai 100 milioni di dollari. Per LeBron James, protagonista umano della storia, sarà un atteso ritorno sul grande schermo dopo aver recitato nel 2015 nella pellicola Un disastro di ragazza di Judd Apatow con Amy Schumer.

Le musiche del primo capitolo di Space Jam sono state curate dal compositore James Newton Howard, tra i cui lavori ricordiamo in particolare Batman Begins, King Kong, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e Il Sesto Senso.

Space Jam ha incassato in tutto il mondo ben 230 milioni di dollari, di cui 90 solamente sul mercato statunitense.