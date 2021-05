Space Jam 2, il regista del sequel loda LeBron James:'È stato molto professionale'

Il regista di Space Jam: A New Legacy, Malcolm D. Lee, da quando ha lavorato per diverse settimane con LeBron James sul set del sequel del film con Michael Jordan, non ha perso occasione per elogiare la sua professionalità, mantenuta sia per la sua performance sul set sia per il suo allenamento costante da sportivo professionista.

"Il problema con LeBron è che è molto professionale. Non credo si sia reso conto della portata di ciò che significa essere il numero uno all'ordine del giorno. L'ha scoperto. Ma questo non l'ha scoraggiato. Aveva avuto un infortunio la sua prima stagione con i Lakers ed era tornato in pista per riprendersi la sua grandezza" ha dichiarato Lee.



Il regista di Space Jam: A New Legacy prosegue:"Quindi si è assicurato di essere sveglio alle 2 o 3 del mattino ogni giorno prima del set per iniziare il suo allenamento di basket e fare quello che doveva fare per prepararsi e preparare la stagione. Ed era sempre pronto per essere sul set e non ha mai lasciato veramente il set. Sarebbe rimasto lì tutto il giorno e sarebbe stato pronto per noi ogni volta che avremmo avuto bisogno. Era un grande professionista, non solo davanti alla telecamera, perché ama essere diretto e adora esibirsi ma anche per essere una forza motivante per le nostre comparse che erano lì; è un buon esempio di leader.".

Pochi giorni fa è stato pubblicato il nuovo trailer di Space Jam: A New Legacy.