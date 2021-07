Space Jam 2, qual è la formazione della Tune Squad? Alla scoperta di tutti i Looney Tunes

Dopo la pessima accoglienza ricevuta dalla critica, Space Jam: New Legends si prepara a sbarcare nelle sale americane il 16 luglio. In attesa di poter vedere il film anche in Italia, dove sarà disponibile a partire dal 23 settembre, scopriamo insieme la formazione completa della Tune Squad nel film con LeBron James.

Come nel cult del 1996 con protagonista Michael Jordan, anche questo sequel/reboot includerà i volti dei Looney Tunes al completo. O quasi, visto che la moffetta playboy Pepé La Pew è stata eliminata dal montaggio finale per le accuse di maschilismo e molestie rivolte al personaggio.

Di seguito potete trovare la lista di tutti i membri dei Looney Tunes presenti nella pellicola:

Bugs Bunny

Lola Bunny

Daffy Duck

Porky Pig

Taddeo

Willy il Coyote

Beep Beep

Silvestro

Titti

Nonna

Yosemite Sam

Taz

Marvin il Marziano

Foghorn Leghorn

Speedy Gonzales

Diretto da Malcolm D. Lee, la star dei Los Angeles Laker si ritrova intrappolato insieme al figlio Dom all'interno di un "Server-Verso" composto da film, serie TV e cartoni animati di proprietà di Warner Bros, a cui capo vi è una malvagia intelligenza artificiale interpretata da Don Cheadle. Per tornare a casa, LeBron dovrà guidare gli indisciplinati Looney Tunes in una partia di basket contro una super squadra di star reclutate dall'IA.

Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Space Jam: New Legends.