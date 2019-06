Space Jam 2: video dal set del sequel con protagonista LeBron James

I fan di Space Jam possono finalmente scoprire i primi dettagli sul sequel in cui LeBron James raccoglierà l'eredità di Michael Jordan, riunendo i Looney Tunes insieme ad alcune delle più grandi stelle dell'NBA. Le nuove foto di TMZ svelano le riprese in un campo da basket con la presenza di un mix di giocatori dell'NBA e della WNBA.

Tra i presenti si nota anche il cestista dei Golden State Warriors, Klay Thompson, palesemente zoppicante dopo l'infortunio subito alle finals con Toronto.

Tra gli altri giocatori individuati sul campo citiamo Damian Lillard e Anthony Davis, così come altre persone che però si fatica ad identificare.

Un particolare interessante è quello che riguarda LeBron James, il quale indossa la maglia numero 6, nonostante abbia indossato il 23 per buona parte della carriera tra Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers.

Il 6 l'ha indossato per un breve periodo nel campionato giocato coi Miami Heat.



James ha svelato che il suo nuovo compagno di squadra, Anthony Davis, indosserà il 23 quando arriverà ai Lakers e presumibilmente LeBron potrebbe tornare al 6.

LeBron James in persona aveva confermato sui social l'inizio delle riprese di Space Jam 2 per questa settimana. Nel frattempo il film non ha incassato la fiducia di un'ex-star dell'NBA che partecipò al primo film: Charles Barkley non è favorevole alla produzione di questo sequel. In ogni caso toccherà nuovamente ai Looney Tunes tornare su un campo da basket dopo la sfida ai Monstars.