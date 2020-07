Space Jam 2, i primi oggetti del merchandising sono già in vendita!

Chi ha tempo non aspetti tempo, recita il vecchio adagio: Warner Bros. sembra aver recepito alla perfezione il messaggio ed ha deciso di cominciare a sfruttare il brand di Space Jam con largo anticipo rispetto all'uscita in sala del film con LeBron James.

L'uscita di Space Jam 2 è infatti ancora prevista per l'estate del 2021 (e per ora non si è, fortunatamente, parlato di rinvii), ma la produzione non ha perso tempo ed ha deciso di mettere già in commercio i primi oggetti del merchandising ufficiale.

Per ora si tratta semplicemente di due edizioni dello stesso berretto, tessuto nero e logo del film stampato frontalmente: la variante è semplicemente il posizionamento del logo, dritto nella prima versione e al rovescio nella seconda (uno dei due cappelli è già andato esaurito, essendo stato messo a disposizione soltanto in 100 unità).

Insomma, per gli altri gadget relativi a questo sequel del celebre film con Michael Jordan bisognerà presumibilmente aspettare che sia avvicini la data della release: fino ad allora, per chi volesse già entrare nel mood, non resta che mettere mano al portafogli e procedere all'acquisto di questo primo esemplare. Vediamo, nel frattempo, quale sarà il titolo di questo Space Jam 2; nell'ultima locandina di Space Jam 2 di BossLogic, inoltre, abbiamo visto un LeBron già in splendida forma.