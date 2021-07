Space Jam 2, le prime recensioni bocciano il sequel con protagonista LeBron James

L'attesissimo Space Jam: New Legends con LeBron James uscirà nelle sale americane il 16 luglio, tra appena tre giorni, e leggendo qualche recensione già approdata online (di siti minori, comunque) sembrerebbe che il film abbia messo tutti più o meno d'accordo sul fatto di essere un'occasione abbastanza sprecata.

News.com.au scrive: "Viene da domandarsi quanti personaggi e proprietà dello studio Warner Bros. abbia chiesto al regista Malcolm D. Lee e al produttore Ryan Coogler di inserire nel film. È un peccato che la promozione incrociata sia stata così nauseante ed esagerata, perché altrimenti Space Jam: New Legends ha un suo valore".



The AU Review dice invece: "C'è un po' di meraviglia e incredulità da salvare (provare a spiegare Arancia Meccanica ai bambini!) ma Space Jam 2 è per lo più una tariffa a misura di bambino che si rivela una distrazione colorata e inspiegabile che è improbabile che conservi, ironia della sorte, qualsiasi tipo di eredità".



Flicks.com.au rincara: "Space Jam: New Legends non è davvero una storia e forse nemmeno un film. È un videogioco a cui non puoi giocare e un parco divertimenti a tema che non puoi esplorare".



The Jam Report sottoscrive: "Questo è un film ed è davvero difficile sostenere che chiunque sia coinvolto nella sua produzione se ne sia reso conto. Guardare un gruppo di cartoni animati giocare a un videogioco di Basket è divertente quanto sedersi dietro al tuo migliore amico mentre gioca a Mario Kart".



La storia del sequel diretto da Malcolm D. Lee vede James nel ruolo di James pronto a imbarcarsi in una missione per salvare il figlio e anche se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle). Storia diversa, soluzioni simili, alla fine.

Alla produzione Ryan Coogler (Creed, Black Panther), alla sceneggiatura lui e il fratello Keenan, che grazie al tempo di gestazione prolungato causa covid sono riusciti insieme a trovare la giusta dimensione a un film davvero atteso. Lo dice proprio Coogler: "L'idea generale era l'esame di paternità di James e di come questa potesse essere specifica per lui". E James nella realtà è padre di tre figli, dunque ne sta qualcosa.



Space Jam: New Legacy uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio 2021, mentre in Italia uscirà al cinema il 23 settembre.