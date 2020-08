Space Jam 2, perché c'è il numero 6 sulla maglia di LeBron James?

Grazie a un teaser diffuso nella giornata di ieri, abbiamo potuto vedere la nuova casacca della Tune Squad in Space Jam 2: A New Legacy indossata da LeBron James... Ma qualcosa non quadra: dov'è il numero 23?

Come in molti sapranno, il 23 non è solo lo storico numero di maglia indossato da Michael Jordan per gran parte della sua carriera (e anche, ovviamente, in Space Jam), ma anche quello di LeBron James nei Lakers (la squadra dove gioca attualmente) e nei Cleveland Cavaliers.

Perché dunque è il numero 6 a essere riportato sulla colorata maglietta?

Come osserva il sito Screen Rant, il numero 6 potrebbe essere un omaggio alla stessa carriera di James, che ha portato a lungo il numero stampato sulla casacca dei Miami Heat, squadra con cui ha vinto 2 campionati NBA, e della nazionale di basket USA, con la quale ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi. in più, il giocatore indossa ancora la maglia numero 6 durante gli allenamenti dei Lakers, ulteriore prova del grande significato simbolico che questo ha per lui (oltre ad essere il numero che portava quando ha firmato il contratto per Space Jam 2).

Ci sarebbero poi delle ragioni forse più astratte, ma non meno rilevanti. Indossare un numero diverso da quello di Jordan, permetterebbe a James di "uscire dall'ombra" del campione dei Chicago Bulls, e crearsi una nuova identità e, possibilmente, una nuova eredità, come suggerisce anche il titolo del film (A New Legacy).

Screen Rant ipotizza anche che nell'universo di Space Jam, la maglia di Jordan con il numero 23 possa essere stata ritirata in onore del giocatore, rendendo quindi impossibile per James indossarla lui stesso.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Space Jam 2 uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.