Space Jam 2, Pepé La Pew non sarà nel film: ecco il motivo

Pepé La Pew, la moffetta dei Looney Tunes, non farà parte del cast animato di Space Jam 2: A New Legacy, secondo quanto riporta Deadline. Tutto è nato da un editoriale del New York Times anche se pare che la decisione sia arrivata molto tempo prima. Il personaggio avrebbe dovuto interagire con Greice Santo in una scena, poi tagliata dal finale.

Terence Nance, primo regista del progetto, aveva previsto la sequenza, tuttavia Malcolm D. Lee ha pensato di non includerla nel montaggio finale.

Il taglio di una sequenza dalla versione finale è una consuetudine ma l'editoriale del New York Times ha contribuito a far sollevare un incredibile polverone.



L'editorialista del NYT, Charles M. Blow, ha accusato il personaggio dei Looney Tunes in relazione alla scena girata lo scorso giugno da Nance. La scena incriminata era ambientata in un Rick's Café in stile Casablanca, in bianco e nero. Pepé interpreta un barista del locale che ci provava con una donna (Greice Santo).

Pepé importuna la donna, baciandole il braccio, e poi sedendosi accanto a lei; la donna rifiuta più volte le attenzioni del 'barista moffetta', gettandogli addosso un drink e rifilandole una sberla prima dell'intervento di LeBron James. Il fuoriclasse NBA e Bugs Bunny sono alla ricerca di Lola Bunny e Pepé svela che Penelope Kitty ha richiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti e confessa di aver imparato di 'non poter toccare altri cartoni animati senza il loro consenso'.

Greice Santo, vittima di molestie e attivista per i diritti delle donne, non ha accolto positivamente l'eliminazione della scena in questione, tanto che un portavoce ha dichiarato:"Per Greice era davvero importante essere in questo film. Sebbene Pepé sia un cartone animato, se c'è qualcuno che avrebbe voluto tirare una sberla ad un molestatore come lui questa è Greice. Ora la sequenza è stata tagliata, e lei non avrà il potere d'influenzare il mondo e le nuove generazioni che guarderanno Space Jam 2, mostrando ai bambini e alle bambine che il comportamento di Pepé è inaccettabile".



