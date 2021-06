Space Jam 2, i Looney Tunes rischiano grosso nel nuovo trailer ufficiale!

Finalmente ci siamo: dopo tanta attesa Warner Bros. si è decisa a concederci uno sguardo decisamente più approfondito e appagante a Space Jam: New Legends, il film che vedrà il ritorno dei Looney Tunes su un campo di basket dopo il film cult del 1998 con sua maestà Michael Jordan. Ma cosa succederà stavolta?

Il nuovo trailer ci regala un accenno di quella che sarà la trama del film: un personaggio misterioso interpretato da Don Cheadle ha rapito il figlio di LeBron e l'unico modo per riaverlo indietro sarà quello di vincere una partita a basket che la star NBA si ritroverà a giocare al fianco di Bugs Bunny e soci.

Tra un LeBron James in versione cartoon e Lola Bunny, Duffy Duck, Tweety e co. trasposti in digitale prende il via dunque un match dal rischio altissimo: oltre al ritorno a casa del figlio di James, infatti, ci si gioca ancora una volta la sopravvivenza dei Looney Tunes stessi (che novità, vero?). La tensione è alle stelle, così come l'hype dei fan: a dimostrarlo c'è l'esplosione di Zendaya sui social grazie alla sua presenza in Space Jam 2 come voce di Lola Bunny.

Quali sono le vostre impressioni su questo trailer? Credete che il film con LeBron James riuscirà a bissare il successo del suo celebre predecessore? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, il regista di Space Jam 2 ha elogiato il LeBron James attore.