Space Jam 2: i Looney Tunes invadono Batman, Matrix e Mad Max nelle nuove foto ufficiali

Space Jam - New Legends si prepara a sbarcare nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio 2021, e mentre in Italia dovremo attendere il 23 settembre, sono emerse in rete delle nuove immagini ufficiali che mostrano i Looney Tunes a spasso per le proprietà intellettuali di Warner Bros.

Nello specifico, come potete vedere in calce alla news, le foto in questione vedono Bugs Bunny e Lebron James impersonare rispettivamente Batman e Robin, la Nonna alle prese con una mossa in stile Trinity di Matrix, Taddeo nei panni del Dottor Male di Austin Powers e Beep Beep sfrecciare in Mad Max: Fury Road.

Ricordiamo inoltre che nel trailer ufficiale di Space Jam - New Legends sono state avvistati altri iconici personaggi dello studio come King Kong, Catwoman, il Re della Notte di Game of Thrones, il Gigante di Ferro, i Jetson, i Flinstones, Pennywise di It, Scooby-Doo, l'Orso Yogi, Mr. Freeze e tantissimi altri.

La trama del film vedrà infatti LeBron James e il suo giovane figlio Dom alle prese con una malvagia Intelligenza Artificiale (interpretata da Don Cheadle) che li intrappolerà all'interno di un modo digitale in cui sono presenti tutte le proprietà di Warner. E come ci si può aspettare da un sequel di Space Jam, il destino dei personaggi si giocherà su un campo da basket.

Intanto, vi lasciamo al poster di Space Jam 2 dedicato alla Tune Squad.