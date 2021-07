Space Jam 2, LeBron James dopo il trionfo al botteghino: 'Ciao, hater!'

L'approccio con la critica non è mai troppo facile per un film come Space Jam, sequel di un film già non particolarmente amato dalla stampa ma forte, ormai, di una certa immunità dovuta al suo status di cult. Ma come avrà preso le critiche negative il protagonista del film LeBron James?

La risposta la troviamo sui social: dopo lo strepitoso esordio di Space Jam 2 al botteghino, con il film che ha scalzato Black Widow e che rischia di imporsi come miglior esordio Warner Bros. post-riapertura, il celebre cestista ha infatti indirizzato una frecciatina per niente velata agli autori dei commenti e delle recensioni che hanno stroncato il suo esordio sul grande schermo.

"Ciao hater!" scrive il buon LeBron su Twitter, condividendo la notizia dei 12 milioni incassati da Space Jam: A New Legacy durante il primo giorno di programmazione. Le proiezioni, ricordiamo, sono decisamente entusiasmanti: gli analisti parlano infatti di un primo weekend di programmazione che potrebbe chiudersi con circa 32 milioni di dollari incassati, ben più dell'altro grande successo Warner di questa stagione, Godzilla vs. Kong, fermatosi a "soli" 28 milioni.

Quali sono le vostre aspettative sul nuovo film in tecnica mista con i Looney Tunes? Pensate di andare a vederlo in sala? Diteci la vostra nei commenti! Il regista, intanto, pensa già ad un terzo capitolo di Space Jam.