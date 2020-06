Space Jam 2: LeBron James è pronto per la sfida nell'epica locandina di Bossogic

Con Space Jam: A New Legacy, LeBron James avrà il compito di raccogliere la pesante eredità di Michael Jordan e di rinsaldare il legame tra basket e cartoni animati. Un sequel atteso da tutti, anche da Bosslogic.

L'artista dietro al reveal di Assassins Creed Valhalla ha infatti pubblicato una sua personale locandina per il nuovo Space Jam, un lavoro eseguito in tandem con Ryan Smallman che ci mostra il nuovo protagonista in tutto il suo splendore. Schierato sul campo di battaglia, lo vediamo indossare la tipica divisa dei ToonSquad, la squadra dei Looney Tunes in cui anche Michael Jordan ha militato.

Se il grande campione può contare sull'aiuto dell'agguerrito Titti, appollaiato sulla sua spalla destra, c'è da dire che anche in questo caso lo scontro sembra essere piuttosto impari. Quello che vediamo di spalle è infatti un giocatore dei Monstars, squadra già nota ai fan del primo episodio. In particolare il design sembra riprendere quello di Pound, l'essere in cui si trasforma Charles Barkley. In effetti è probabile che la trama proporrà qualcosa di simile, con la squadra di Bugs Bunny e soci in grave inferiorità... pronta a prendersi la sua rivincita sui giganteschi nemici.

Cosa ne pensate della locandina? Aspettate il sequel? Se l'immagine ha stuzzicato la vostra curiosità ecco tutto ciò che c'è da sapere su Space Jam A New Legacy.