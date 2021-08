Space Jam 2, LeBron James produrrà un film per Netflix dopo i Looney Tunes

LeBron James sembra averci preso gusto: la star NBA pare aver intenzione di approfondire il suo rapporto con il mondo del cinema dopo l'esordio in Space Jam 2, stavolta cimentandosi nel ruolo di produttore per conto di Netflix.

James, che ha recentemente risposto alle dure critiche rivolte a Space Jam 2, si è infatti impegnato con la nota piattaforma streaming per produrre questo Rez Ball, film ambientato sempre nel mondo del basket nel quale, però, il nostro non dovrebbe comparire come attore (almeno stando alle informazioni circolate finora).

Rez Ball sarà ambientato in una scuola di nativi americani, la cui squadra di basket si troverà a dover fare i conti con la perdita del proprio giocatore più importante: "Sono eccitato oltremisura per quest'opportunità di lavorare con Netflix, Wise Entertainment e The SpringHill Company per dare vita a questa storia. È una storia di quelle che accadono in tutte le riserve di nativi sparse per gli Stati Uniti, ma molte persone non ne sono al corrente" sono state le parole del produttore Mauricio Mota.

Vedremo quale sarà il risultato di questa nuova incursione del nostro LeBron nel mondo del cinema! Tornando a noi, nel frattempo, il regista del primo Space Jam ha criticato la performance di LeBron James nel secondo capitolo.