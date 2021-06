Space Jam 2, LeBron James e i Looney Tunes si preparano a scendere in campo

È ora di dare spettacolo: LeBron James e i Looney Tunes sono carichi e pronti per una sfida spaziale nel nuovo trailer di Space Jam - New Legends. Guardiamolo insieme.

Il momento di scendere in campo si avvicina, e la squadra composta dal campione NBA LeBron James e i Looney Tunes sta scaldando i motori: Bugs Bunny (Jeff Bergman), Daffy Duck (Eric Bauza), Titti (Bob Bergen), Porky Pig (sempre Bob Bergen), Beep Beep, Willy il Coyote e Lola Bunny (doppiata da Zendaya) saranno solo alcuni dei protagonisti di Space Jam - New Legends, che vedrà di nuovo una spaziale partita di basket come main event della pellicola.

Diretto da Malcolm D. Lee, il nuovo film targato Warner Bros. arriverà nelle sale italiane il 23 settembre, ma già dai suoi materiali promozionali, come il nuovo trailer che trovate anche in calce alla notizia, si preannuncia un'avventura imperdibile.

"Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche King James con il loro modo di giocare".

E voi, quanto hype avete per il nuovo Space Jam? Fateci sapere nei commenti.