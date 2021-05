Space Jam 2: LeBron James e i Looney Tunes in azione nel nuovo trailer!

Warner Bros. in occasione degli MTV Movie e TV Awards ha diffuso in streaming un nuovo breve trailer di Space Jam: New Legends, il sequel dell'amatissimo film cult che aveva per protagonista il leggendario Michael Jordan e che qui vede essere succeduto dalla stella dell'NBA LeBron James, che si unisce così a quei matti dei Looney Tunes.

Nel filmato vediamo entrare in campo durante la partita del film la Nonna dei Looney Tunes; benché tutti siano inizialmente scettici, il personaggio sfodera delle mosse che fanno impallidire tutti i presenti. A questa scena se ne alternano altre tratte sempre dalla partita, tra cui una fenomenale schiacciata di LeBron.

In Space Jame: New Legends, quando Lebron e suo figlio Dom vengono intrappolati in un mondo digitale da una perfida intelligenza artificiale, la superstar dei Los Angeles Lakers deve trovare il modo per riportarli a casa sani e salvi guidando Bugs Bunny e l'intera banda dei Looney Tunes alla vittoria contro i campioni digitalizzati dell'IA: un gruppo di stelle del basket potenziate all'inverosimile.

Qualche giorno fa, il sito Bleeding Cool con uno scoop ha rivelato il modo in cui Michael Jordan tornerà in Space Jam 2: inutile specificare che, qualora non vogliate rovinarvi la sorpresa, dovreste tornare immediatamente sulla home-page di Everyeye e cercarvi un altro articolo da leggere, dato che nei paragrafi seguenti incontrerete pesanti spoiler su Space Jam 2.

Ci siete ancora? Se si, ecco a voi le dichiarazioni di Bleeding Cool:

"Space Jam 2 ha, non sorprende, una trama e una struttura simili all'originale. Ma al posto di Michael Jordan, il protagonista sarà il giocatore di basket LeBron James, interprete di una versione romanzata di se stesso insieme a Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green e Cedric Joe in ruoli live-action. Ad un certo punto i membri della Tune Squad insistono affinché possano riavere Michael Jordan in squadra, e in una scena Michael Jordan corre in campo, pronto a giocare la partita della sua vita ... solo che non si tratta del celebre cestista Michael Jordan, ma dell'attore Michael B. Jordan!".