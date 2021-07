Space Jam 2, LeBron e Bugs diventano Batman e Robin nella nuova clip!

Avrà un bel da fare, LeBron James, ad abituarsi al mondo dei cartoni animati: in Space Jam: A New Legacy ne vedremo delle belle, soprattutto considerato che, stando almeno a quanto mostratoci dalle anteprime, al leggendario cestista toccherà districarsi non soltanto nel mondo dei Looney Tunes, ma anche in quelli appartenenti ad altri franchise.

La cosa, d'altronde, non è una novità: in un recente video di Space Jam: A New Legacy avevamo visto i nostri interagire con il grigio mondo di Matrix, intuendo già quanto Warner Bros. fosse intenzionata a sfruttare al meglio tutte le proprietà a disposizione.

La cosa si fa ancora più palese nella nuova clip rilasciata pochi minuti fa: nel breve filmato vediamo infatti Bugs e LeBron finire alla guida di un'auto piuttosto particolare e... All'inseguimento di un treno! I nostri eroi ci mettono poco a capire di essersi trasformati in Batman e Robin (il loro outfit parla chiaro, d'altronde!) e di esser finiti nel mondo della serie animata di Superman.

Insomma, prepariamoci a tante sorprese anche in chiave DC: certo è, comunque, che il sequel di Space Jam potrà contare su un'infinita varietà di ambientazioni che non mancheranno di accontentare i fan di buona parte dei franchise esistenti! Nel nuovo spot di Space Jam: A New Legacy, intanto, hanno fatto la loro comparsa i protagonisti di Inside the NBA.