Space Jam 2: Don Cheadle sarà il villain del reboot

Dopo che Don Cheadle ha confermato il suo coinvolgimento in Space Jam 2, reboot del cult del 1996 che vedrà come protagonista LeBron James, ecco arrivare nuovi dettagli sul ruolo dell'Avengers da parte di Paul Scheer, attore con il quale ha lavorato durante la seconda stagione di Black Monday.

Ospite alla scorsa puntata del Clip City Podcast (via Comicbook.com), infatti, Paul Scheer ha rivelato che Cheadle farà la parte del villain nella nuova pellicola dedicata ai Looney Tunes: "In realtà Don Cheadle, con il quale ho fatto Black Monday, è il cattivo di Space Jam 2, e ha detto che LeBron è davvero fantastico. È stato molto bravo anche in Un disastro di ragazza."

La star dei Los Angeles Lakers ha confermato nei giorni scorsi che, nonostante il blocco delle riprese causato dall'emergenza Coronavirus, i lavori sull'animazione del film stanno proseguendo come previsto (d'altronde sono ancora attivi anche gli autori delle serie TV animate), ma al momento i dettagli sulla trama rimangono sconosciuti.

Diretto da Malcom D. Lee su una sceneggiatura di Ryan Coogler (Black Panther) e Sev Ohanian, Space Jam 2 dovrebbe arrivare nelle sale il 16 luglio 2021. Per altre notizie sul film, qui trovate le scarpe della Tunes Squad realizzate da Nike per Space Jam 2.