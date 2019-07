Space Jam 2: Don Cheadle si unisce al cast dell'attesissimo film

È arrivata la conferma sul nuovo volto che si andrà ad aggiungere al cast di Space Jam 2: si tratta di Don Cheadle. Non è stato ancora reso noto il personaggio che interpreterà l'attore, presente in film dell'universo Marvel quali Avengers, Capitan America e Iron Man.

Così dopo aver visto il primo video dal set di Space Jam 2 con protagonista il campione LeBron James, la pellicola si arricchisce della bravura dell'attore interprete di War Machine e vincitore di numerosi premi, tra cui un Grammy e un Golden Globe per il suo lavoro in "The Rat Pack" e nella colonna sonora di "Miles Ahead".

La notizia del seguito del film non ha fatto piacere a tutti i personaggi presenti nel primo lungometraggio, stando alle dichiarazioni di Charles Barkley su Space Jam 2 si rischia di non riuscire a replicare la magia del film con protagonista Michael Jordan.

Oltre a Don Cheadle, troviamo l'attrice Sonequa Martin-Green, nei panni della moglie di LeBron James, invece gli atleti che hanno confermato un loro cameo sono Klay Thompson dei Golden State Warriors, Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks e Diana Taurasi dei Phoenix Mercury.

La data di uscita è fissata per il 16 luglio 2021, mentre non abbiamo ancora notizie riguardo alla trama del film.