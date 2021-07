Space Jam 2, Don Cheadle:'Ecco perché non ho giocato a basket con LeBron sul set'

La star Marvel, Don Cheadle, è uno dei nomi illustri del cast di Space Jam: A New Legacy, sequel del cult anni '90 con LeBron James che eredita lo scettro di star dell'NBA affiancata dai Looney Tunes da Michael Jordan. Nonostante abbiano passato diverso tempo sul set insieme, Cheadle ha dichiarato di non aver mai giocato a basket con il cestista.

Il motivo è molto semplice: LeBron James è un marchio globale che vale centinaia di milioni di dollari tra i suoi contratti sportivi, sponsorizzazioni e partnership. Ecco perché non è certo incoraggiato il 'gioco extra-scolastico'.



Secondo Cheadle tutti sul set erano preoccupati che potesse succedere qualcosa a James e hanno lavorato duramente per assicurarsi che fosse sempre al sicuro durante la produzione.

Un problema che probabilmente si erano posti anche durante il primo film; girato nel 1996, Jordan era tornato a giocare a basket l'anno precedente, nel 1995, dopo il primo ritiro del 1993. Nel frattempo le prime recensioni bocciano Space Jam 2, diretto da Malcolm D. Lee.

"Vorrei esser stato in grado di poter giocare con lui, solo per farlo, solo per avere quell'esperienza. Ma sai, penso che il titolo che tutti stavano sicuramente cercando fosse 'LeBron James s'infortuna sul set di Space Jam 2 durante una partita di basket'. Non l'abbiamo fatto. Anche nel film, quando andava deciso, tirava deciso a canestro e schiacciava, avevamo delle tecnogru e comparse in piedi intorno a lui, e attrezzatura fotografica. Erano tutti molto nervosi".



Ma voi la conoscete la formazione dei Looney Tunes in Space Jam 2? Ecco tutti i componenti della squadra.