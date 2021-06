Space Jam 2, domani il nuovo trailer! Godetevi un nuovo poster e due immagini ufficiali

Warner Bros. ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale per la giornata di domani, 9 luglio 2021, dell'attesissimo Space Jam: New Legends con protagonista LeBron James al fianco dei Looney Tunes e di altre grandi icone dell'universo Warner, e nel frattempo ha diffuso online un nuovo poster e due immagini ufficiali.

La storia del sequel diretto da Malcolm D. Lee vede James nel ruolo di James pronto a imbarcarsi in una missione per salvare il figlio e anche se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle). Storia diversa, soluzioni simili, alla fine.

Alla produzione Ryan Coogler (Creed, Black Panther), alla sceneggiatura lui e il fratello Keenan, che grazie al tempo di gestazione prolungato causa covid sono riusciti insieme a trovare la giusta dimensione a un film davvero atteso. Lo dice proprio Coogler: "L'idea generale era l'esame di paternità di James e di come questa potesse essere specifica per lui". E James nella realtà è padre di tre figli, dunque ne sta qualcosa.



Space Jam: New Legacy uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio 2021, mentre in Italia uscirà al cinema il 23 settembre.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Vi ricordiamo inoltre che Warner Bros ha deciso di eliminare dai Looney Tunes Pepé la Puzzola per motivi legati a sessismo e abusi.