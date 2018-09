Space Jam 2 diventa realtà: Ryan Coogler sarà il produttore

Dopo tante false partenze e tante fake news, abbiamo delle notizie ufficiali che riguardano l'atteso Space Jam 2. Il The Hollywood Reporter ha confermato che le riprese della pellicola con i Looney Tunes inizieranno ufficialmente nel 2019, sebbene non ci sia ancora una data di uscita fissata.

Online è finito anche un tweet ufficiale - lo trovate qui sotto - che testimonia l'inizio della pre-produzione e, soprattutto, conferma il coinvolgimento di Ryan Coogler (Black Panther) come produttore. Coogler produrrà Space Jam 2 per la Warner Bros. Pictures mentre la regia è stata affidata a Terence Nance; ricordiamo che LeBron James sarà il protagonista 'umano' di questo sequel. James manca dagli schermi dal 2015, quando ha recitato nella commedia Un disastro di ragazza.



James ha deciso di affidare la produzione del progetto a Coogler proprio per via di Black Panther: "Ryan ha portato un supereroe africano per tutti questi ragazzi, è fantastico. Quando ero piccolo io, non c'erano".



Secondo dei fan, la foto che trovate qui sotto conterrebbe la potenziale data di uscita: 23/1/2021. Ovviamente, per ora, questa è solo una speculazione e niente di più.

Il primo film, uscito nell'ormai lontano 1996, era Michael Jordan a collaborare con Bugs Bunny, Duffy Duck e i Looney Tunes in una partita di basket. Anche se la critica non lo apprezzò all'epoca, guadagnò ben 230 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando - ancora oggi - il film sul basket più di successo al botteghino. La pellicola divenne un piccolo cult per intere generazioni.