Space Jam 2: tutti i dettagli sull'esplosivo film con LeBron James

Iniziano ad arrivare le prime informazioni sul sequel di Space Jam e i fan dell'originale potrebbero trovare pane per i loro denti: per questo abbiamo riassunto in un video tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film.

Space Jam è riuscito ad imporsi come uno degli esperimenti più interessanti degli anni '90: un mix di cultura pop, sport, cartoni animati e grandi celebrità; un frullato di simpatia che non ha mancato di far divertire sia i piccoli fan dei Looney Tunes, sia gli appassionati di basket di ogni età.

Stavolta però il grande Michael Jordan si dovrà "accontentare" del gigantesco successo di The Last Dance, documentario Netflix sulle sue imprese sportive, e dovrà passare la palla all'istrionico LeBron James. Sarà lui a raccogliere l'eredità e a doversi confrontare con il fantasmagorico universo dei cartoni animati made in Warner Bros., dall'astuto Bugs Bunny al distruttivo Diavolo della Tasmania, dall'imbranato Duffy Duck all'attraente Lola Bunny. Chissà quali sorprese ci riserverà il sequel...

