Space Jam 2, ecco il titolo e la data di uscita in Italia: LeBron e Bugs nel nuovo poster

Per anticipare l'arrivo del trailer ufficiale di Space Jam: A New Legacy previsto per domani, Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale che vede al centro i due attesi protagonisti: la superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James e l'immancabile Bugs Bunny.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine condivisa dall'account di Warner Bros. Italia ha anche svelato il nome con cui verrà distribuito il film nel nostro paese, ovvero Space Jam: New Legends. Come è capitato di recente anche con Ghostbusters: Legacy, dunque, si è scelto di mantenere il titolo in inglese nonostante la localizzazione in italiano.

Inoltre, il poster conferma che la pellicola arriverà nei cinema italiani a settembre 2021, con qualche mese di ritardo rispetto all'uscita americana fissata al prossimo 16 luglio nelle sale e su HBO Max. D'altronde la piattaforma streaming da noi non è ancora disponibile, e per quanto riguarda l'apertura dei cinema vi sono ancora molte incertezze.

In attesa di mettere gli occhi sul primo trailer, vi ricordiamo che il film è diretto da Malcolm D. Lee e seguirà James in una missione per salvare il figlio e se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali. Il villain sarà interpretato dalla star del MCU Don Cheadle.

Cosa vi aspettate dalla nuova avventura dei Looney Tunes? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.