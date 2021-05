Space Jam 2, svelato il ruolo di Michael Jordan nel nuovo film!

Nei giorni scorsi il grande Don Cheadle aveva rivelato che in Space Jam 2: A New Legacy comparirà anche Michael Jordan, celebre campione NBA nonché protagonista-simbolo del film originale uscito nel 1996.

Pochi minuti fa, però, il sito Bleeding Cool con uno scoop ha rivelato il modo in cui Michael Jordan tornerà in Space Jam 2: inutile specificare che, qualora non vogliate rovinarvi la sorpresa, dovreste tornare immediatamente sulla home-page di Everyeye e cercarvi un altro articolo da leggere, dato che nei paragrafi seguenti incontrerete pesanti spoiler su Space Jam 2.

Ci siete ancora? Se si, ecco a voi le dichiarazioni di Bleeding Cool:

"Space Jam 2 ha, non sorprende, una trama e una struttura simili all'originale. Ma al posto di Michael Jordan, il protagonista sarà il giocatore di basket LeBron James, interprete di una versione romanzata di se stesso insieme a Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green e Cedric Joe in ruoli live-action. Ad un certo punto i membri della Tune Squad insistono affinché possano riavere Michael Jordan in squadra, e in una scena Michael Jordan corre in campo, pronto a giocare la partita della sua vita ... solo che non si tratta del celebre cestista Michael Jordan, ma dell'attore Michael B. Jordan!"

Il sito continua:

"Come è nata questa scena? Ebbene, Michael B. Jordan stava lavorando agli studi della Warners, dove è stato girato anche Space Jam 2. Si è recato spesso sul set, dato che conosce il regista Michael D Lee, anche solo per incontrare LeBron James. Alla fine è stata scritta questa scena, ed ecco come Michael Jordan apparirà in Space Jam 2. Solo che non sarà il Michael Jordan che vi aspettavate voi ..."



Insomma, se lo scoop di Bleeding Cool dovesse rivelarsi veritiero Don Cheadle avrà parecchie spiegazioni da dare ai fan. Nel frattempo vi ricordiamo che Space Jam 2 arriverà a luglio nelle sale italiane.