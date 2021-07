Space Jam 2, un character design è rimasto non accreditato: scoppia la polemica

A quanto pare, Dave Alvarez, uno dei character designer di Space Jam: New Legends di Malcolm D. Lee non ha ricevuto il suo credit nei titoli di coda del sequel con protagonista LeBron James, intervenendo direttamente via Twitter per avere il giusto riconoscimento del proprio lavoro, aprendo ovviamente un piccola polemica.

Ha infatti scritto Alvarez:



"Voglio solo dirlo a tutti... Ieri sera io e la mia famiglia ci siamo seduti al cinema per vedere Space Jam 2. I miei figli erano entusiasti di vedere il nome del loro papà che ha aiutato a realizzare il film, ma quando è arrivato il momento abbiamo scoperto nostro malgrado che il mio nome è stato omesso nei titoli di coda. Inizialmente ho pensato di averlo mancato io... ma no: abbiamo controllato 3 volte e semplicemente non c'è. Sono devastato. Ho lavorato duramente nell'estate del 2019 per aiutare la troupe con molti progetti che sono poi stati EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI nel prodotto finale. Quando ho iniziato la mia carriera, uno dei miei obiettivi era vedere il mio nome sul grande schermo... e quel momento mi è stato tolto e non tornerà più. I miei figli erano frustrati e lo sono anche io adesso".



La storia del sequel diretto da Malcolm D. Lee vede James nel ruolo di James pronto a imbarcarsi in una missione per salvare il figlio e anche se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle). Storia diversa, soluzioni simili, alla fine.

Alla produzione Ryan Coogler (Creed, Black Panther), alla sceneggiatura lui e il fratello Keenan, che grazie al tempo di gestazione prolungato causa covid sono riusciti insieme a trovare la giusta dimensione a un film davvero atteso. Lo dice proprio Coogler: "L'idea generale era l'esame di paternità di James e di come questa potesse essere specifica per lui". E James nella realtà è padre di tre figli, dunque ne sta qualcosa.



Space Jam: New Legacy uscirà nelle sale cinematografiche americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio 2021, mentre in Italia uscirà al cinema il 23 settembre.