Space Jam 2: una celebre scena di Matrix nel nuovo video ufficiale!

Warner Bros. ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale di Space Jam: New Legends nella quale vediamo essere riprodotta la celebre sequenza d'apertura di Matrix, il classico fantascientifico delle sorelle Wachowski qui reinterpretata dai personaggi della Nonna e di Speedy Gonzalez. La pellicola arriverà nelle sale il 23 settembre prossimo.

Nella sequenza assistiamo a un esatta replica dell'apertura con cui Matrix si mostrava per la prima volta al mondo intero, solo che stavolta al posto di Trinity troviamo la Nonna; inizialmente arriva anche Speedy Gonzalez che esegue il celebre bullet time di Matrix mentre Nonna in seguito eseguirà gli stessi movimenti d'attacco di Trinity contro le forze dell'ordine. Al termine della clip arriveranno anche LeBron James, la star di questo capitolo che eredita il ruolo di Michael Jordan, e Bugs Bunny, immancabile come sempre.

Di seguito la sinossi ufficiale di Space Jam: New Legeds che arriverà nelle sale italiane il 23 settembre 2021: "Benvenuti a Space Jam 2! Il campione NBA e icona globale LeBron James intraprende un'avventura epica insieme all'intramontabile Looney Tune, Bugs Bunny, con l'evento a tecnica mista Space Jam: A New Legacy, del regista Malcolm D. Lee, e un innovativo team composto da Ryan Coogler e Maverick Carter. Si tratta di un mashup di due mondi che svelerà fino a che punto i genitori si spingeranno per relazionarsi con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom sono intrappolati in uno spazio digitale da un'intelligenza artificiale, LeBron deve riportarli a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei Looney Tunes notoriamente indisciplinati alla vittoria sui campioni digitali dell'AI: un elenco potenziato di star professionistiche del basket come non le avete mai viste prima. Tunes contro Goons, la sfida più complicata della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio e farà luce sul potere di essere sé stessi".

Per altri approfondimenti potere consultare le novità riguardanti Space Jam: New Legends su Everyeye.