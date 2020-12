Space Jam 2, le anticipazioni di LeBron James: 'Non sarà un sequel'

Uno dei film più attesi del 2021 è sicuramente Space Jam: A New Legacy. Se nei giorni scorsi abbiamo dato un primo sguardo a Bugs Bunny, non sappiamo ancora molto altro sulla trama. LeBron James, il campione NBA che sarà la star in carne e ossa come lo fu Michael Jordan nel primo film, ha dato però alcune anticipazioni.

"Non è un sequel" ci ha tenuto a precisare LeBron James, intervenuto recentemente a Road Trippin'. "Si chiama Space Jam: A New Legacy, non Space Jam 2. Ci sarà una partita di basket, certo. E ci saranno alcune persone un po' fuori dal mondo contro cui gareggeremo."

Quest'ultima frase potrebbe far pensare ai Monstars, i "cattivi" del primo Space Jam, anche se saranno personaggi diversi. "Puoi chiamarli così, ma hanno un nome diverso. Non rivelerò il nome" ha continuato LeBron, aggiungendo anche che il film ruoterà intorno a una relazione padre/figlio. "Ma è più un film per famiglie, un film sui genitori, su me che cerco di imporre a mio figlio di fare qualcosa, perché è così che sono stato cresciuto. Voglio che mio figlio giochi a basket [...] e come genitore non ascolto mio figlio e non credo nelle cose in cui è veramente bravo. Così perdo la sua fiducia e cerco di riconquistarla per tutto il film. Insieme ai grandi Bugs Bunny, Lola, Taz, Titti... a tutti loro."

Qualche mese fa, invece, abbiamo scoperto perché in Space Jam: A new Legacy c'è il numero 6 sulla maglia di LeBron James.