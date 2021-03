Space Jam 2, l'adattamento a fumetti uscirà prima del film e farà spoiler!

A sorpresa, Warner Bros. e DC hanno annunciato l'arrivo di un adattamento a fumetti di Space Jam: A New Legacy, atteso reboot/sequel del cult degli anni '90, che sarà disponibile con oltre due settimane di anticipo rispetto all'uscita del film.

La pellicola con protagonista LeBron James approderà nelle sale e su HBO Max il prossimo 16 luglio, mentre la data di uscita delle graphic novel è fissata al 29 giugno. Al contrario di come capita spesso, tuttavia, non si tratterà di una sorta di anticipazione della trama del film, bensì (almeno a giudicare dalla descrizione) di un vero e proprio adattamento della nuova avventura con i Looney Tunes.



Potete dare un'occhiata alla locandina provvisoria in calce alla notizia.

Diretto da Macolm D. Lee su una sceneggiatura scritta dal regista di Black Panther Ryan Coogler insieme al fratello Keenan, Space Jam 2 seguirà la superstar dei Los Angeles Lakers in un una missione per salvare il figlio e se stesso dall'eventualità di restare intrappolati per sempre nel mondo digitale a causa di un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle). Nello specifico, il cestista si ritroverà intrappolato insieme al figlio all'interno del Server-verse d'intrattenimento della Warner 3000, e come al solito al centro della vicenda ci sarà un'epica partita di basket contro una formidabile squadra di giocatori super potenziati.

Mescolando live-action, animazione tradizione e computer grafica, il film vedrà nel cast anche Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, e Cedric Joe in ruoli in carne ed ossa.