Space Cadet: prima immagine di Emma Roberts nella rom-com di Prime Video

Grazie a Deadline possiamo dare un primo sguardo a Emma Roberts in Space Cadet, la nuova commedia romantica targata Amazon Prime Video che arriverà sulla piattaforma digitale il prossimo anno. Il film, diretto da Liz W. Garcia (The Lifeguard) e basato su una sua sceneggiatura originale vedrà la Roberts nei panni dell'unica speranza della NASA.

Come recita la sinossi ufficiale, Emma Roberts interpreterà Rex, una giovane festaiola della Florida che si ritrova all'interno di un programma spaziale della NASA dopo che per un colpo di fortuna è finita nel training con altri candidati. Questi sicuramente hanno un curriculum migliore del suo, ma non hanno la stessa intelligenza e lo stesso cuore di Rex.

Greg Silverman e Jon Berg produrranno per conto di Stampede Ventures, che finanzierà il film. "L'incredibile arguzia e il tempismo comico di Emma [Roberts] rispecchiano perfettamente il ruolo di Rex, e l'interpretazione di Liz di tale personaggio rende la conquista femminile nel campo STEM così unica e divertente, e speriamo davvero che ispiri le giovani donne interessate ad entrare nel campo", ha affermato Berg, il Presidente della Stampede Ventures. "La corsa allo spazio continua ad incuriosire tutti noi a livello mondiale, dunque non abbiamo dubbi che gli spettatori in lungo e in largo si connetteranno con questa straordinaria narrativa al femminile".

Inoltre, sono stati resi noti anche gli altri componenti del cast di Space Cadet: Poppy Liu (Hacks), Gabrielle Union (The Inspection), Tom Hopper (The Umbrella Academy), la pop star colombiana Sebastián Yatra, David Foley (The Kids in the Hall), e Desi Lydic (Awkward). Con loro anche Kuhoo Verma (Plan B), Yasha Jackson (The Flight Attendant), Troy Iwata (Dash & Lily), Andrew Call (Z: The Beginning of Everything), e Josephine Huang.

Emma Roberts sarà in Madame Web, film Marvel della Sony Pictures dove è attualmente impegnata sul set. Di seguito la prima immagine ufficiale di Emma Roberts in Space Cadet.