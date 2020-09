Sound of Metal, Riz Ahmed nel trailer del portentoso dramma musical di Amazon Studios

Dopo essere stato presentato lo scorso anno al Toronto Film Festival, finalmente l'interessante Sound of Metal scritto e diretto da Darius Marder si mostra in tutta la sua potenza emotiva e umana nel primo trailer ufficiale, lasciandoci scoprire quella che sembra una meravigliosa interpretazione del protagonista Riz Ahmed.

La storia di Sound of Metal ruota interamente attorno a Ruben (Ahmed), batterista del duo rock Blackgammon composto da lui e dalla ragazza, Lou. Ex tossicodipendente, è rimasto sobrio per quattro anni e ha potuto concentrarsi al meglio sulla musica, finché all'improvviso comincia a perdere il suo udito, gradualmente ma molto velocemente. Il suo sponsor lo invita così a incontrare Joe, che guida lontano dalla città una comunità di sordi, così da lasciarsi aiutare e arrivare ad accettare la situazione.



Il film ha ricevuto recensioni estremamente positive durante la sua presentazione festivaliera dello scorso anno, generalmente entusiasta della scrittura e della regia poetica ed emozionante dell'esordiente Marder ma soprattutto dell'interpretazione viscerale ed estremamente sentita di Ahmed, che potrebbe puntare anche a una nomination agli Oscar.



Nel cast di Sound of Metal troviamo anche Olivia Cooke, Lauren Ridloff e Matheiu Amalric, per un'uscita prevista su Amazon Prime Video il prossimo 4 dicembre, dopo una release in alcune sale selezionate il 20 novembre.



