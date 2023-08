Sound of Freedom ha a che fare con le teorie QAnon? Il regista nega!

Le polemiche non si placano su Sound of Freedom, pellicola che racconta le vicende dell'agente federale americano Tim Ballard in missione di salvataggio per liberare le vittime della tratta di bambini. Le accuse sulle teorie QAnon che gravitano intorno al film sono state rigettate proprio dal regista Alejandro Monteverde.

Ma facciamo un passo indietro: Sound of Freedom, scartato da Netflix, Disney e Amazon per lo streaming, si avvicinerebbe ad alcune teorie del complotto ed in particolare a quelle legate al traffico dei bambini. Questo tipo di contenuti, correlati dalle accuse, non hanno fermato il film al box office confermando Sound of Freedom uno dei film più visti di luglio 2023 e conquistandosi in poco tempo il titolo di film-rivelazione in USA.

La bufera che ha investito Sound of Freedom poggia le basi anche sulle accuse che vedrebbero il film vicino alle teorie QAnon: l'élite americana, secondo l'infondata teoria QAnon, è responsabile di adorare Satana e svolgere in suo favore atti pedofilia, traffico di esseri umani e raccolta di sangue di bambini. La teoria nata sul web di recente ha fatto in poco tempo il giro del mondo ma il regista Monteverde ha rigettato ogni legame tra il film, sviluppato nel 2015, e QAnon: "è un dato di fatto che questo film non è basato sulla cospirazione di QAnon", ha detto il regista durante una proiezione del film a Londra. Malgrado le dichiarazioni di Monteverde, il controverso film fa storcere ancora il naso e non passano inosservate le accuse di Jim Caviezel, protagonista del film, contro la CIA.

Sound of Freedom non ha ancora una data di uscita in Italia.