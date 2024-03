Sound of Freedom: dopo il successo clamoroso, Angel Studios punta ad essere la nuova A24

Angel Studios si prepara a lanciare sei nuovi titoli al CinemaCon, con l'obiettivo di costruire un marchio in linea con la rinomata A24. Il primo passo è stato il successo del controverso Sound of Freedom con il quale Angel Studios (il nome non è casuale) è uscito dalla sua comfort zone di impronta nel genere religioso.

Stiamo parlando, infatti, di un film d'incasso pari a 249,1 milioni di dollari su un budget di 14,6 milioni il cui successo non è stato il frutto di una strategia dello studio di puntare su attori famosi bensì il crowdfunding. Angel Studios, infatti, ha coinvolto attivamente il pubblico come nessun altro studio prima aveva mai fatto, spingendo il pubblico ad acquistare un biglietto "aperto" per altri spettatori. Il risultato è stato vincente e adesso lo studios è pronto a imporsi sul mercato cinematografico citando il percorso tortuoso ma di successo della casa di produzione indipendente A24: "La gente si affida ai film A24 perché sono prodotti A24 - ha dichiarato il co-fondatore Jeff Harmon - la nostra speranza è che il pubblico faccia lo stesso con Angel, riconoscendo il nostro marchio come garanzia di qualità e identità".

A24 ha portato sul grande schermo film disturbanti, folli ma abbastanza ambiziosi da aver portato a casa molte statuette. Sarà questo il futuro di Angel Studios? Potremo valutare il lavoro dello studios tra poco: Sound of Freedom arriverà presto in Italia!

