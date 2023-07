Sound of Freedom: scoprite il film-cospirazionista che ha fatto impazzire l'America

Se avete letto il nostro report su i film più visti al cinema a luglio 2023 avrete sicuramente visto spuntare il titolo Sound of Freedom, e forse vale la pena di approfondire la storia di questo vero e proprio fenomeno box office che in questi giorni ha fatto letteralmente impazzire l'America.

Il film, diretto da Alejandro Monteverde e incentrato sulla vicenda di Timothy Ballard, un ex agente governativo che lotta contro il traffico di essere umani in Colombia, fa parte di un vero e proprio nuovo filone che in America sta prendendo sempre più piede, ovvero quello dei film spirituali o pseudo-religiosi che strizzano apertamente l'occhio al pubblico di estrema destra e appassionato delle teorie cospirazioniste sul Deep State e affini. Lo stesso protagonista, l'attore Jim Cavaziel, è notoriamente associato alle teorie della destra cospirazioniste e un sostenitore dell'immaginario di QAnon.

Le controversie intorno al film non sono arrivate in Italia (la stessa opera è ancora inedita, al momento della stesura di questo articolo, e non è ancora prevista una distribuzione sul nostro territorio) ma in America stanno alimentato molti dibattiti: in particolare lo fa la stessa figura di Timothy Ballard, vero ex agente governativo che ha fondato un'organizzazione di vigilanti di estrema destra (Operation Underground Railroad, finanziata, stando a Rolling Stone, anche da Donald Trump) la cui missione è quella di salvare i bambini vittime del traffico di esseri umani.

Ma mentre il dibattito intorno al film si infiamma, il film infiamma il box office: nel week-end del 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza, Sound of Freedom ha esordito dal nulla al terzo posto, con 14 milioni, dietro solo a Insidious – La porta rossa e a Indiana Jones e il quadrante del destino. Da allora, gli incassi sono cresciuti esponenzialmente e al momento toccano a 85 milioni, a fronte di un budget di 14 milioni.

Che i film militanti avessero preso il là al box office USA era diventato ovvio l'anno scorso con Jesus Revolution, rientrato addirittura tra i migliori 25 incassi del 2022, ma con questi numeri Sound of Freedom potrebbe segnare un importante precedente per l'industria.