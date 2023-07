Sound of Freedom: Netflix, Disney e Amazon scartarono il film complottista di Jim Cavaziel

Qualche giorno fa vi parlavamo del clamoroso successo ottenuto da Sound of Freedom, film con protagonista il controverso attore Jim Cavaziel e rivolto in larga parte ad un pubblico di cospirazionisti di estrema destra che sta facendo registrare incassi epocali al box office USA.

Ma come è nato questo inatteso successo? A quanto pare, dal rifiuto di Disney, Netflix e Prime Video ad accogliere Sound of Freedom in streaming: il progetto infatti nasce per la Fox, e venne scartato dalla Disney quando la società acquistò la major rivale. E gli Angel Studios, che hanno prodotto il film, considerata la difficoltà che i film minori stanno riscontrando nelle sale in confronto allo strapotere dei blockbuster, inizialmente avevano deciso di optare per lo streaming, rivolgendosi appunto a servizi importanti come Netflix o Prime Video, la piattaforma di Amazon. Tuttavia, entrambe si sono rifiutate di accogliere Sound of Freedom sui propri canali.

Il produttore e attore del film Eduardo Verástegui ha raccontato: “Quando è stato chiaro che la Disney non avrebbe fatto il film, ho iniziato a bussare alle porte di Netflix, Amazon e anche di altri studi. E tutti l'hanno rifiutato. Alcuni di loro non hanno nemmeno risposto alle mie telefonate. Volevo che il mondo intero vedesse questo film, ma non riuscivo a trovare i canali giusti per presentarlo. Abbiamo inviato centinaia e centinaia di messaggi a centinaia di persone diverse. Niente. Quindi avevo due opzioni: o mettere il film su YouTube gratuitamente, e lo avrei fatto perché non si trattava più del film ma di mandare un messaggio a difesa di questi bambini, ma poi mi sono reso conto che da quella piattaforma avrebbero potuto cancellarlo facilmente. Oppure rischiare la strada del cinema: per fortuna gli Angel Studios sono stati di supporto, e ora Sound of Freedom ha conquistato il pubblico."

Sound of Freedom al momento non ha una data d'uscita italiana. Per altri contenuti, Jim Cavaziel ha accusato la CIA di alimentare un giro di pedofili, paragonando la famosa organizzazione di intelligence americana a Satana.