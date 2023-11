Sound of Freedom: il film complottista con Jim Caviezel arriva su Prime Video

Ha incassato milioni di dollari ma anche altrettante taglienti critiche: stiamo parlando di Sound of Freedom, la pellicola diretta da Alejandro Monteverde con protagonista Jim Caviezel che, dopo l'inaspettato exploit nei cinema statunitensi, è pronta a sbarcare in streaming.

Il controverso film sarà, infatti, disponibile gratuitamente negli Stati Uniti per gli abbonati Prime Video dal 26 dicembre 2023. Inizialmente, Sound of Freedom era stato rifiutato dalle maggiori piattaforme streaming e la sua disponibilità era limitata alla piattaforma di Angel Studios, dopo l'uscita in sala protagonista di clamorosi guadagni.

La pellicola sulla storia vera di Tim Ballard, ex agente del governo federale americano impegnato nel salvare i bambini colombiani dalla piaga dello sfruttamento sessuale, è stata in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico scatenando innumerevoli dibattiti sui social, tra strenui sostenitori e inflessibili detrattori, i quali hanno additato Sound of Freedom come film militante e vicino a ideali profondamente repubblicani e cristiani: insomma, un film fondamentalmente complottista, veicolo di un discutibile quanto pericoloso messaggio politico.

La disponibilità del lungometraggio in DVD e Blu-Ray inizierà il 14 novembre, mentre dal 15 dicembre si potrà effettuare il noleggio digitale, in attesa della pubblicazione sul servizio streaming di Amazon. Non si hanno ancora notizie sulla distribuzione italiana di Sound of Freedom, che per Jim Caviezel sarebbe da premio Oscar, addirittura.

Intanto, Cabrini, il prossimo film diretto da Monteverde, uscirà nelle sale USA l’8 marzo 2024.