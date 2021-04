Soul e Wolfwalkers trionfano agli Annie Awards: la sfida è aperta per gli Oscar 2021?

Nelle scorse ore sono stati assegnati gli Annie Awards 2021: i 'premi Oscar dell'animazione' hanno incoronato due dei film animati più acclamati dell'anno come Soul e Wolfwalkers, e arrivano ad una settimana dagli Academy Awards 2021.

Soul di Pete Docter che ha vinto sette premi tornando a casa come la pellicola più premiata della serata, mentre Wolfwalkers ha seguito con cinque. Il film della Pixar ha vinto nella categoria miglior lungometraggio e ha ricevuto ulteriori premi per la sceneggiatura, la colonna sonora, gli effetti speciali, l'animazione dei personaggi, gli storyboard e il montaggio, mentre Wolfwalkers ha vinto per il miglior film indipendente, quello molto importante per la regia, il design dei personaggi, la scenografia e la recitazione vocale.

In chiave Oscar ricordiamo che da quando gli Academy Awards hanno istituito la categoria per il miglior film d'animazione nell'ormai lontano 2001, il vincitore dell'Annie nella categoria miglior lungometraggio è poi andato a vincere l'Oscar 13 volte su 19, tra le quali quattro volte negli ultimi cinque anni. (L'unica eccezione si è verificata l'anno scorso, quando Toy Story 4 ha vinto l'Oscar superando Klaus che invece aveva vinto agli Annie).

In questo caso Soul di Pete Docter è già considerato il principale favorito per gli Oscar 2021, dunque le possibilità di Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart si fanno sempre più remote: secondo voi come andrà a finire questa gara a due?

Qui sotto tutti i premi: