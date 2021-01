Soul, trionfo in streaming per il film Pixar: è il titolo più visto di Natale 2020

È Deadline a rendere noto che Soul, il nuovo film targato Pixar disponibile su Disney+ dallo scorso 25 dicembre, si è affermato come il tiolo più visto in streaming nel corso della settimana di Natale 2020 battendo serie dall'enorme seguito come The Office, Bridgerton e The Mandalorian.

Secondo i dati raccolti da Nielsen, che ha pubblicato la classifica dei titoli più visti negli USA tra il 21 e il 27 dicembre, la pellicola animata ha accumulato un totale di 1,669 miliardi di minuti di streaming in appena tre giorni, essendo stata pubblicata sulla piattaforma della Casa di Topolino il 25 dicembre. Al secondo posto troviamo The Office alla sua ultima settimana su Netflix prima del trasferimento su Peacock, mentre il gradino più basso del podio conferma il successo ottenuto da Bridgerton nel suo debutto sul servizio streaming di Reed Hasting.

Facciamo notare che attualmente Nielsen non dispone dei dati di HBO Max, dunque la performance di Wonder Woman 1984 non è inclusa.

Ecco la classifica completa:

Soul (Disney+, serie, 1,7 miliardi di minuti) The Office (Netflix, serie, 1.4 miliardi min.) Bridgerton (Netflix, serie, 1.2 miliardi min.) The Midnight Sky (Netflix, film, 1.1 miliardi min.) The Mandalorian (Disney+, serie, 1 miliardo min.) Il Grinch (Netflix, film, 705 milioni min.) The Crown (Netflix, serie, 700 milioni min.) Grey’s Anatomy (Netflix, serie, 691 milioni min.) Qualcuno salvi il natale 2 (Netflix, film, 660 milioni min.) Criminal Minds (Netflix, serie, 648 milioni min.)

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Soul.