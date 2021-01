Soul e The Old Guard trionfano ai Critics Choice Super Awards, ecco tutti i premiati

Il nuovo capolavoro della Disney/Pixar Soul ha ufficialmente cominciato la sua corsa che lo porterà molto probabilmente ad aggiudicarsi il Premio Oscar come miglior film d'animazione alla prossima edizione della rassegna prevista per aprile. Intanto ha trionfato ieri sera nel corso della cerimonia di premiazione ai Critics Choice Super Awards.

Il film di Pete Docter non solo si è aggiudicato il premio come miglior film animato, ma anche quello per il miglior doppiatore andato a Jamie Foxx e la miglior doppiatrice andato a Tina Fey (nella versione italiani i loro ruoli sono stati ricoperti da Neri Marcorè e Paola Cortellesi).

A sorpresa come miglior film d'azione ha trionfato Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee, battendo anche Bad Boys For Life, campione di incassi del 2020 appena trascorso. Il miglior cinecomic della stagione va ancora a Netflix grazie a The Old Guard, che batte Birds of Prey e Sonic - Il film, ma c'è da dire che il 2020 è stato condizionato dall'assenza dei film dei Marvel Studios rinviati al 2021.

Di seguito tutti i vincitori: