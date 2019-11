Soul: primo sguardo ufficiale al nuovo film Pixar di Pete Docter

Dopo aver presentato i protagonisti e alcuni concept del film al D23 Expo, la Disney Pixar ha finalmente pubblicato la prima immagine ufficiale (via Entertainment Weekly) tratta dal nuovo film originale di Pete Docter, Soul.

Dopo Monsters & Co., Up e Inside Out, l'ora direttore creativo dello studio di animazione è pronto a tornare sul grande schermo con un altro promettente progetto dall'anima esistenziale. Tra i protagonisti del film ci sarà Joe Gardner (Jamie Foxx), insegnante e jazzista che vive a New York e che potete vedere nella foto in calce alla notizia. Joe è descritto come un uomo che "ha vissuto tutta la vita pensando di essere destinato a fare musica, escludendo qualsiasi altra cosa."

"Ogni musicista conosce la frase 'soffrire per la propria arte'. È quello che spesso intendiamo come 'il viaggio dell'artista'" ha detto lo sceneggiatore e co-regista Kemp Powers a EW. "Per chiunque lavori nel mondo delle arti creative, avere un successo una carriera nelle arti è un'ossessione quasi religiosa. In qualsiasi momento, non importa quanto se felice di ciò che stai facendo, sembra che quella ossessione rimanga con te per il resto della tua vita."

Quando perde la vita in un incidente fatale poco dopo aver ottenuto il lavoro che ha sempre sognato, l'anima di Joe si ritrova allo You Seminar, uno spazio celeste in cui vengono le anime vengono plasmate per po occupare i loro corpi umani.

La colonna sonora del film sarà composta da Trent Reznor e Atticus Ross, per un'uscita prevista nelle sale il 19 giugno 2020. Restando in casa Pixar, il 6 marzo 2020 è atteso il debutto di Onward.